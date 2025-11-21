Богородский маньяк, насиловавший и убивавший нянь, заставлял 9-летнего сына наблюдать за преступлениями

Подозреваемый в изнасилованиях и убийствах женщин в Подмосковье заставлял 9-летнего сына смотреть на то, как он совершал преступления. С мальчиком работают психологи. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

46-летний мужчина из Богородского округа, по данным следствия, заманивал к себе жертв, выставляя объявление о поиске няни. После того как женщины приходили, он истязал их. Сын обвиняемого признался, что отец заставлял его смотреть на изнасилования и другие страшные вещи. Ослушаться ребенок не мог, так как за это родитель мог применить силу. Кроме того, маньяк давал сыну пить некий напиток, после которого он засыпал на несколько часов.

Источник сообщает, что у мальчика выраженные признаки ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – прим. «Страсти»), медики диагностировали у него шрамы и травмы. С ребенком работают психологи. Следственные органы проверяют соцработников на халатность.

Напомним, что пока известно о двух жертвах богородского маньяка. Также в СМИ писали, что весной у мужчины пропала жена. Предварительно, она сбежала от супруга, опасаясь за свою жизнь.

Ранее в Карабаше 17-летний школьник насмерть забил отца кувалдой.