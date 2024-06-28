Боец СВО рассказал, как фляжка ветерана ВОВ спасла ему жизнь

Боец СВО рассказал о спасении своей жизни благодаря фляжке, случайно доставшейся ему от жены ветерана Великой Отечественной войны. Во время сражения он мог погибнуть, но осколок застрял в стали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как оказалось, 93-летняя пенсионерка регулярно помогает российских солдатам. Когда она передавала им очередную посылку, вложила в коробку флягу, принадлежавшую ее супругу. Она посчитала, что вещь может кому-то пригодиться.

Уже в зоне специальной военной операции при разборе посылки фляжку забрал себе боец с позывным Архип. Вернувшись домой, он навестил пожилую женщину и рассказал, что ее подарок спас его от смерти. По его словам, во время одного из столкновений его контузило. Он потерял сознание. В тот момент он мог погибнуть, но выжил благодаря тому, что осколок попал не в тело, а в флягу.

Ранее стало известно, что «зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко ушел на СВО. Сообщалось, что он таким образом решил заработать денег для жизни на воле.