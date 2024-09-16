Боец СВО из Курганской области оказался при смерти после ранения в палец

Участник СВО из Курганской области впал в кому и оказался на грани жизни и смерти. В больницу он попал после ранения в палец. Подробности узнал портал 63.ru.

Источник сообщает, что в июне 2024 года мужчина подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Уже спустя месяц его направили на задание, где он пострадал. Боец получил осколочное ранение в указательный палец на руке.

Участника СВО эвакуировали сначала в приграничный госпиталь, затем в Макеевку, потом в Старобельск, в Белгород, в Ижевск и в Самару. Все это время осколок из пальца не вынимали. По словам сестры мужчины, операцию назначили только 28 августа. Незадолго до этого он неожиданно перестал выходить на связь с родными. Позже выяснилось, что он сам ушел из больницы и напился. Пока он был в нетрезвом состоянии, его обокрали.

Затем боец вернулся. Ему должны были достать осколок. Но вдруг он вновь пропал. Собеседница портала рассказала, что из больницы семье тоже не звонили.

«Еле-еле дозвонились, и лечащий врач рассказал, что случилось. Оказалось, во время операции Саша впал в кому. У него резко упало давление, произошла остановка дыхания, гипоксия. Его подключили к аппарату ИВЛ, перевели в реанимацию», - поделилась сестра мужчины.

В итоге жене и сестре россиянина пришлось самим ехать в больницу. Там им толком объяснить ситуацию не смогли. Через несколько дней состояние мужчины немного улучшилось. Он реагировал на слова врачей. А затем его вдруг перенаправили в другую больницу.

«Я поговорила с одним из врачей. У него диагноз — энцефалопатия, предположительно, гипоксическая. То есть она возникла из-за остановки дыхания во время операции. Прогноз неблагоприятный, мало кому удается вернуться к нормальной жизни. Но сейчас уже речь о том, чтобы спасти жизнь брата», - рассказала сестра мужчины.

Ранее появилась информация, что у выжившего после удара молнии в Грузии россиянина начала отказывать нога.