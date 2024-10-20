Боец поп-ММА Роман Неретин избивал и насильно удерживал свою девушку дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывшая возлюбленная бойца Романа Неретина сбежала из домашнего плена, в котором ее держали больше суток. Девушка рассказала, что вернулась к экс-возлюбленному, поддавшись на его уговоры. Сначала все было хорошо, но спустя несколько дней совместной жизни, начались унижения и упреки со стороны мужчины.

По словам девушки, когда она вновь захотела уйти, Неретин запер ее в квартире. Он также избивал ее ногами, а синяки замазывал специальным кремом. Так продолжалось чуть более суток, вскоре пострадавшей удалось сбежать из плена.

Девушка обратилась с заявлением в полицию, она также сняла побои.

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