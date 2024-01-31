Боец джиу-джитсу разозлился на школьника из-за авто и проломил ему череп

В Москве боец джиу-джитсу проломил череп 17-летнему школьнику из-за автомобилей. Спортсмену не понравилось, что подросток стучал руками и ногами по припаркованным машинам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

38-летний спортсмен и предприниматель, занимающийся грузоперевозками, возвращался домой в столичном районе Солнцево. Проезжая по Домостроительной улице, он заметил подростка, который стучал ногами и руками по автомобилям на стоянке.

Мужчина высказал свое недовольство, однако, когда подросток проигнорировал замечание и продолжил свои беспорядки, спортсмен потерял терпение, применив несколько боевых приемов: удар с ноги и три удара по голове. Затем он скрылся с места происшествия.

17-летнего ученика одиннадцатого класса госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа.

Жителя задержали спустя сутки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В случае признания виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Щелково подростки избили 14-летнюю школьницу и сняли издевательства на камеру. Стражи порядка в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой группа подростков издевается над сверстницей. После этого они приступили к поискам участников инцидента.