Бодибилдера нашли с тяжелыми травмами у тела жены, покончившей жизнь самоубийством в Москве

В Москве возле многоэтажки в сугробе нашли мужчину с тяжелыми травмами. Он находился рядом с телом мертвой жены. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 22-летняя россиянка покончила с собой. Ранее ее осудили за причинение смерти по неосторожности своему ребенку. Она не уследила за трехмесячной дочерью, когда та находилась под ее присмотром. Известно, что женщина вышла из комнаты, в которой находилась девочка, и в этот момент к ней запрыгнула собака. Малышка упала и ударилась головой, после чего скончалась от отека мозга.

О том, что москвичка решила совершить суицид, узнал ее муж-бодибилдер. Он попытался остановить возлюбленную, но у него ничего не вышло. Она умерла, а сам мужчина получил серьезные травмы. В больницу его доставили с повреждениями спины, грудной клетки и ушибом легких. На данный момент его состояние здоровья не уточняется.

Ранее в Ленобласти мужчина расправился с родителями и совершил самоубийство.