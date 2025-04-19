Бодибилдер зарубил топором отчима и довел до комы мать в российском городе

41-летний бодибилдер убил отчима и отправил мать в кому в Комсомольске-на-Амуре. Мужчина заявил правоохранителям, что давно ненавидел своих родителей.

Мужчина жил с матерью и отчимом в одном доме. Между родственниками часто возникали ссоры, и во время одной из них россиянин вышел из себя. Разъяренный спортсмен взял топор и ударил со всей силы четыре раза 63-летнего отчима по голове. На этом он не остановился: «прилетело» и матери – женщина потеряла сознание от одного удара топора, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Решив, что мать умерла, бодибилдер сбежал с места преступления. Однако женщина выжила – сейчас она находится в коме в реанимации.

Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Выяснилось, что он уже был судим за многочисленные кражи и угрозу убийством.

До этого мы писали, что убившая троих детей мать из Канска отрубила семимесячному сыну голову и поставила ее в сервант.