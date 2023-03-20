Блондинка за рулем: пешеход избил автоледи за то, что она не включила поворотник

На Урале мужчина избил женщину-водителя за то, что она не включила поворотник. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

Жительница рассказала, что теперь у нее на ногах синяки, а также выдран ноготь на руке.

«Я повернула, он подскочил к машине и мне в окно начал кричать: «Ты почему, дура, поворотники не включаешь?». Я остановилась, спросила, почему он на меня кричит, он сказал: «Потому что ты, дура, ездить не умеешь!» – отметила блондинка.

По ее словам, она подумала, что конфликт завершен и поехала дальше по дороге, но остановилась через сто метров у мусорки, так как прохожий бежал за ней с криками: «Я тебе сейчас все поворотники сломаю, ты все равно ими не пользуешься».

Водительница сообщила, что вышла и заслонила машину собой. Прохожего это не остановило, и он начал пинать женщину. Пострадавшая подчеркнула, что нападавший сломал фару на транспортном средстве, а также из-за травм оставил ее без заработка на несколько дней.

Блондинка работает мастером по наращиванию ресниц, но теперь ей пришлось отменить несколько записей. Обидчика она вычислила на следующий день и захотела уладить все вопросы мирным способом.

«Я позвонила его жене. Она сказала, что все вопросы через участкового. Ну, я сразу обратилась в полицию», – сказала женщина-водитель.

По ее словам, она никому не позволит себя бить, тем более ногами. Органы правопорядка уже взялись за это дело. Нападавший высказал свою версию событий. Мужчина отметил, что машина виляла по дороге, и он не знал, как от нее уйти.

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