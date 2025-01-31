14 млн рублей: суд арестовал высокопоставленного чиновника Минобороны за взятку

Суд арестовал начальника военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева — его подозревают в получении взятки. Об этом 31 января сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

Как уточняется, сумма взятки составляет 14 млн рублей.

«В период с 2017 по 2023 год Болгарев получил от генерального директора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенную предприятием», — приводит канал заявление ведомства.

Чиновник также оказывал «покровительство» взяткодателю при исполнении им подряда на гособоронзаказ. За время их сотрудничества Минобороны и «Импульс» заключили больше десяти контрактов на общую сумму более 500 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что в Москве задержали гендиректора известной букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина. Ему вменяют дачу взятки в размере 50 млн рублей.