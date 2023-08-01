Блогера-сыроеда Лютого признали вменяемым по делу о гибели ребенка от голода

Результаты психолого-психиатрической экспертизы показали, что заморивший голодом младенца блогер-сыроед Максим Лютый вменяем. Выводом исследований поделились в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, пишет kp.ru.

Заключение специалистов подтвердило то, что мужчина находится в здравом уме. Все экспертизы на его вменяемость проведены, в скором времени планируется завершить расследования уголовного дела, по которому он проходит в качестве обвиняемого, заявили сотрудники Следственного комитета.

Лютый занимался пропагандой «здорового» образа жизни в течение десяти лет. Он делился накопленными знаниями посредством продажи курсов, в которых утверждал, что питаться энергией солнца — нормально. Однако в марте текущего года гуру «просветления» приехал в одну из сочинских больниц с мертвым ребенком на руках. Его сын скончался от истощения, как потом стало известно.

По факту трагической гибели младенца возбудили уголовное дело. Отец месячного мальчика оказался за решеткой. Лютый по-прежнему отрицает свою вину и пытается переложить ответственность за смерть сына на мать.

Ранее в Марий Эл отец решил прокатить своего ребенка в ковше трактора, но развлечение закончилось трагически — несовершеннолетний умер. Мальчик выпал и погиб под колесами машины.