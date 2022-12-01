Блогера Эвелину Тарханову в инвалидном кресле доставили в реанимацию

22-летнюю блогершу Эвелину Тарханову (Лунаком) госпитализировали прямиком в реанимацию. До кареты скорой помощи ее везли в инвалидном кресле.

У Тархановой, несмотря на молодой возраст, заподозрили инсульт. Все началось с боли в голове и тошноты – такое состояние продолжалось 5 часов.

Блогер хотела самостоятельно дойти до скорой, но врачи предупредили: «Ты что, хочешь умереть?»

До того, как девушку привезли в больницу, она опубликовала пост, в котором говорилось, что любые ссоры, разборки, разногласия и сплетни – пустяки, на которые не надо тратить нервы и время.

Ранее сообщалось, что звезда шоу «Пацанки» Анна Тихая попала в больницу без сознания с инсультом.