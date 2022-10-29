Звезду «Пацанок» забрали в реанимацию без сознания

Участница реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая пропадала с поля зрения подписчиков. Вскоре выяснилось, что у девушки есть проблемы со здоровьем – инсульт.

Вновь ухудшенное состояние девушки привело к вызову скорой помощи. Анну увезли без сознания.

«Была вероятность отъехать 80%», — написала Анна под видео. Врачи помогли Тихой и настояли на тщательном наблюдении, однако девушка не стала оставаться в палате и уехала домой.

Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News