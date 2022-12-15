Блогер Вячеслав Малмыгин задержан по подозрению в жестоком убийстве 18-летней девушки

В Санкт-Петербурге оперативники задержали 42-летнего пранкера Вячеслава Полякова (Малмыгина) по подозрению в убийстве 18-летней возлюбленной Софьи. Он был объявлен в федеральный розыск еще 5 июля, однако взять его удалось только 14 декабря.

С убитой блогер состоял в любовных отношениях и даже собирается на ней жениться, несмотря на большую разницу в возрасте и ее изнасилование еще в несовершеннолетнем возрасте. Пара хотела узаконить свои отношения и переехать в Петербург, однако 2 июля девушка была найдена мертвой в подмосковной Балашихе. Отмечалось, что труп был сильно истерзан, что говорит о жестоком убийстве. Тело Софьи нашла ее мама. Она сразу сообщила в полицию и рассказала, что блогер уже ранее угрожал убить ее в качестве пранка.

Полякова задержали в съемной квартире в Московском районе Петербурга. Сейчас его опрашивают петербургские и подмосковные следователи. Блогера подозревают не только в расправе над девушкой, но и вовлечении в проституцию.

К слову, Вячеслав Малмыгин является близким приятелем шоумена Стаса Барецкого. Узнав о задержании друга, он заявил, что не верит в его виновность, и пообещал нанять ему адвоката, который поможет добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что житель Омской области до смерти избил жену за желание выйти из дома.