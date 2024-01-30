Блогер устроил бой с оленем в прямом эфире и едва не погиб

Известный испанский блогер и телеведущий Фрэнк Куэста чуть не погиб в ходе боя с оленем. Об этом сообщает El Periódico.

Блогер вел прямой эфир из собственного заповедника и захотел показать своим подписчикам, как правильно гладить оленей. Зверю подобный жест Куэсты не понравился, вследствие чего он разбежался и ударил мужчину рогами в область живота.

Куэста получил серьезную травму, однако ему удалось выжить. Артист заявил, что сам виноват в произошедшем – не учел, что на дворе сезон, когда олени могут быть крайне агрессивными.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае молодой отец нашел пятимесячного сына мертвым в коляске. Уточняется, что ребенок насмерть задохнулся.

Также мы писали, что в Дагестане отец случайно выстрелил в сына из карабина, когда пытался разбудить его.