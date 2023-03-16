Блогер-сыроед не давал кушать: мать умершего ребенка в Сочи втайне питалась у соседей

Блогер-сыроед Максим Лютый не давал беременной жене есть. В результате женщина была вынуждена втайне от супруга ходить к соседям, чтобы кушать.

Об этом сообщила знакомая пары.

Она предположила, что жена блогера находилась «в позиции жертвы» и была «под сильным давлением».

«Она приходила беременная в соседский дом и кушала из-под полы», - поделилась девушка на условиях анонимности. Знакомые кормили беременную капустой.

«Видимо, он не давал ей кушать. Короче, он больной человек», - добавила она в разговоре с РЕН ТВ и указала, что странности у блогера внешне не заметны.

Девушка поделилась, что блогер проводил лекции, на которых позиционировал себя царем. Мужчина отвратительно относился к женщинам – по отзывам некоторых посетителей лекций, он «шизофреник».

Напомним, на днях в Сочи умер месячный сын Лютого. Мальчик появился на свет в феврале в результате домашних родов. 8 марта ребенка повезли в больницу с хрипами и судорогами, но он скончался. Предварительно, причинами смерти стали истощение и пневмония.

Ранее мы писали о правилах жизни Лютого.