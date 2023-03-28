Блогер погибла в автокатастрофе через 6 дней после публикации хвастливого видео о безаварийной езде

В США погибла блогерша Кара Санторелли. Шесть дней назад 18-летняя девушка хвасталась безаварийной ездой, но умерла в автомобильной катастрофе.

На видео в TikTok Санторелли утверждала, что «никогда не сбивала и не врезалась в другие авто».

17 марта блогерша попала в ДТП - произошло лобовое столкновение. Виновником был водитель другого авто. В результате аварии погибли оба автолюбителя.

Примечательно, что видео о безаварийной езде Санторелли набрало 16,5 миллионов просмотров. Пользователи раскритиковали соцсеть за то, что даже после смерти ее видео продолжают продвигать.

Ранее сообщалось о смерти студентки в Москве, которая сделала капельницу с препаратом на основе плаценты. Девушка училась в медицинском университете и называла себя нутрициологом.