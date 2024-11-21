Блогер Михаил «Лев против» Лазутин оказался в больнице после боя

Российского блогера Михаила «Лев против» Лазутина госпитализировали с переломом носа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, лидера движения «Лев против» доставили в больницу после боя против бойца Артура «Акаба» Кулинского. Отмечается, что во время поединка, который прошел 19 ноября, инфлюэнсер пропустил множество ударов.

Mash сообщает, что ночью у Лазутина начали болеть голова и лицо, позднее его госпитализировали. К настощему времени медики оказали помощь блогеру, назначили ему лекарства и отпустили домой, порекомендовав операцию.

Михаил Лазутин начал карьеру блогера в 2013 году, запустив проект «Лев Против». В рамках проекта он со своими единомышленниками боролся с распитием алкоголя и курением в общественных местах, оправдывая это идеями пропаганды здорового образа жизни.

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