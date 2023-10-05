Блогер-искусствовед, у которой украли драгоценности, помешала работе полиции

Блогер-искусствовед Диана Трошина, заявившая в полицию о краже драгоценностей, сильно помешала работе правоохранителей. Прежде чем обратиться за помощью к специалистам, девушка решила самостоятельно провести расследование. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

21 сентября Диана Трошина обнаружила пропажу коллекции украшений от Cartier, суммарная стоимость которых составила больше трех миллионов рублей. Блогер проводила ремонт в квартире и положила драгоценности в коробку из-под обуви. Когда она заметила, что вещи исчезли, то решила сначала самой разобраться в ситуации.

Искусствовед заказала полиграфолога и попросила ремонтников пройти детектор лжи. Все рабочие отвечали правду, кроме двоих человек, которые привозили шторы в спальню. Интересно, что коробка с украшениями хранилась именно в этой комнате.

В полицию Трошина пришла лишь 1 октября, спустя 10 дней после кражи. К этому времени в доме осталось мало улик, что сильно усложнило задачу экспертам. Кроме того, камеры видеонаблюдения оказались недоступны. В связи с этим шансов найти вора стало намного меньше.

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