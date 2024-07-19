Блогер Эдвард Бил переоделся в форму МВД и отправился «в патруль» на самокате

Блогер Эдвард Бил переоделся в форму МВД и в таком виде отправился «в патруль» на самокате по Одинцовскому городскому округу. На пранк обратили внимание свидетели, они сняли происходящее на видео.

Запись оказалась в распоряжении 360.ru.

Видно, как Бил с напарником едет на самокате в полицейской форме. На ней видна надпись «самокатная патрульная служба».

По информации Telegram-канала SHOT, в полиции уже обратили внимание на видео. Бил будет задержан. Ему может грозить штраф до 1,5 тыс. рублей.

Ранее Бил сидел в тюрьме – за смертельное ДТП в Москве. В 2021 году его машина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Volkswagen. За рулем находилась женщина, она впала в кому. Била приговорили к году и двум месяцам колонии. Адвокаты блогера заявляли, что женщине оплатили лечение в размере 11 млн рублей и будут ежемесячно перечислять по 250 тыс. до выздоровления.

Ранее сообщалось о драке бойца Александра Ларкина с пассажирами в аэропорту «Внуково». Представители спортсмена заявили, что его провоцировали.