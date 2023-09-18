Блогер, двухлетняя дочь которой умерла в мае, рассталась с мужем и снова влюблена

Мать двухлетней девочки, которая в мае 2023 года выпала из окна и умерла в свой день рождения, рассталась с мужем и снова влюблена. Девушка делится в соцсетях новым контентом: как ходит в клубы, гуляет до утра и адресует поцелуи молодому человеку.

О жизни блогерши после смерти дочери рассказал сайт Woman.ru.

Долгое время девушка не делала посты. Но, как полагает издание, в ее жизни появился человек, который вернул к жизни.

«Я очень люблю всех вас, очень ценю и дорожу! А особенно тебя», — обратилась она к молодому музыканту. Он оставил ей сердечки, а девушка отреагировала смайлами в виде поцелуев.

Как пишет издание, со своим мужем блогер, по всей видимости, разошлась. Девушка продолжает ежедневно публиковать кадры с дочерью и делиться видео из архива. По-прежнему молодая мать оплакивает девочку.

Напомним, ее дочь выпала из окна, две недели провела в коме и скончалась в свой второй день рождения.

Ранее сообщалось, что годовалый малыш выпал из окна в Нефтеюганске и погиб.