Близкий друг бывшего премьер-министра России пропал во время рыбалки

В Санкт-Петербурге разыскивают бывшего главу МО «Красное село» Николая Колошинского. Друг бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина отправился на рыбалку и пропал. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, 77-летний мужчина 13 июня отправился на отдых. Он планировал наловить рыбу, однако не вернулся домой. Также он не выходит на связь.

Предварительно, Колошинский поехал на рыбалку на моторной лодке. Он должен был пересечь дамбу и выйти на морскую территорию. Для этого необходимо в определенный момент лечь, чтобы не стукнуться головой. Одна из версий пропажи мужчины заключается именно в том, что он вовремя не нагнулся и, ударившись, выпал из лодки.

Когда один из рыбаков увидел пустую лодку, он сразу же обратился к спасателям. На данный момент в водоеме работают водолазы. Также место осматривали сыновья пропавшего.

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