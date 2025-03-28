Бывшая одноклассница модели Ковальчук рассказала, что та сильно похудела

20-летняя модель Мария Ковальчук, которую недавно обнаружили в Дубае со множественными переломами, незадолго до трагедии преобразилась внешне. Об этом рассказала ее бывшая одноклассница.

«В последний раз мы общались на какие-то легкие темы. Я ей писала в соцсетях, говорила, что она молодец, что она красотка, что я ею горжусь, так как в школе она была довольно полненькой, а сейчас изменилась внешне в лучшую сторону», — приводит ее слова The Voice.

Девушка также подчеркнула, что Ковальчук после случившегося предстоит долгое физическое и психологическое восстановление.

«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии. Ужасная травма».

Ранее мы писали о том, что на лечение Ковальчук потратили 10 млн рублей.