Бизнесмен с женой и учитель начальных классов: что известно о пассажирах разбившегося Ан-24

Появилась информация о некоторых пассажирах, погибших при крушении Ан-24 в Приамурье. Как стало известно Telegram-каналу Mash, на борту находились бизнесмен с женой, которые летели на отдых. Супруги планировали отметить 10-ю годовщину свадьбы.

По информации источника, один из погибших пассажиров был владельцем магазина в Амурской области. Больше 10 лет назад он познакомился с девушкой в парикмахерской и сразу влюбился. Вскоре после начала отношений они поженились. У каждого был ребенок от первого брака.

Билеты на самолет супруги купили, так как хотели отпраздновать годовщину свадьбы. Но праздник организовать они уже не успели. Родные узнали о смерти пары из новостей.

Также на борту была женщина, которая летела к внучке. Россиянка планировала встретиться с девочкой и забрать ее на каникулы. В последний раз она выходила на связь перед вылетом, написав близким: «В самолете, встречайте».

Как сообщает Telegram-канал SHOT, при крушении Ан-24 погибла и учительница младших классов. Она работала в поселке Горный в Зейском районе. В следующем месяце она должна была праздновать 56-летие.

Напомним, что самолет разбился 24 июля. Очевидица рассказала в беседе с 360.ru, что воздушное судно летело очень низко, также ее насторожил сильный гул.

«Я еще подумала, что пилоты облетали что-то, проверяли. Бывает, что кружит самолет, идет проверка каких-то систем аэропорта», - поделилась собеседница СМИ.

Ранее появилась информация, что самолет Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года.