Бизнесмен ответил мальчику, лишившемуся ног в аварии, что у него нет денег на протезы

Родители мальчика, который три года назад лишился ног и руки после аварии в междугородном автобусе, хотят получить компенсацию от владельца транспортной компании. Владу нужны протезы, но они стоят 15 миллионов рублей. Бизнесмен заявляет, что у него нет ни копейки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Каждое утро ребенку необходимо надевать протезы, делает он это сам – оставшейся одной рукой. Сейчас ему тяжело вспоминать о трагедии, которая произошла зимой 2020 года. Мальчик ехал на автобусе к маме в Волгоград, но шофер не справился с управлением и съехал в кювет. Он и еще три человека погибли, 11 человек получили травмы. Влада госпитализировали и из-за тяжелых повреждений ампутировали ему обе ноги и руку.

Пациент пережил 20 операций, но не отчаивался. Даже в таком состоянии он занимался спортом, через год ему сделали протезы. Семье пришлось потратить 15 миллионов рублей, которые помогли собрать неравнодушные люди. Через некоторое время родители заметили, что левый протез не подходит по росту. Но на новые нужно еще 15 миллионов.

Мать мальчика рассказала, что хотела получить компенсацию от компании, которой принадлежит автобус, попавший в ДТП. Но владельца фирмы так и не привлекли к ответственности, а собственником бизнеса является гражданин Турции, который там и проживает.

Родители вынуждены общаться с его адвокатом. Представитель рассказал, что передал сообщение бизнесмену, но он не ответил. Он считает, что у мужчины нет желания реагировать на все это.

Оказалось, что Налча Махир летом все же связался с родителями ребенка, но рассказал о своем бедственном положении. Он отметил, что его фирма – банкрот.

«Вы почему-то считаете, что я очень богатый человек, и с меня можно требовать денежные средства в таком объеме, которые многие не зарабатывают и за всю жизнь. Вы ошибаетесь: у меня забрали все», – написал бизнесмен.

СМИ выяснили, что руководство компании-перевозчика, действительно, подало на банкротство. Правда, это не мешает их автобусам ежедневно совершать рейсы.

Женщина уверена, что владелец просто не хочет помогать ее сыну. Родители вместе с адвокатом хотят привлечь мужчину к уголовной ответственности. А мальчик не бросает спорт, он занимается плаванием и даже принимает участие в соревнованиях.

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