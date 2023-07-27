Слава заявила о планах передать компенсацию пострадавшим девушкам в случае победы в суде

Певица Слава заявила, что ни ей, ни артистке Любови Успенской не нужны компенсации по делу пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она планирует направить средства на помощь другим пострадавшим.

Об этом Слава сообщила на своей странице в соцсетях.

«Конечно, никакие компенсации ни мне, ни Любе (Успенской – прим.) не нужны. Если мы их добьемся, они пойдут на помощь пострадавшим девчатам», - говорится в публикации.

Слава пообещала не оставлять это дело. Певица направила обращения в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, полицию.

Певица также рассказала, что ее адвокат Елена Сенина создала «очень большую группу пострадавших».

Адвокат Хайдарова Александр Добровинский 27 июля заявил, что ни Слава, ни Успенская не получат денег, и привел три аргумента.