Бизнес-идея провалилась: мужчина пошел с другом собирать шишки для продажи и чуть его не застрелил

На Алтае 32-летний мужчина пошел с товарищем в урочище Айбок для сбора шишек, но все окончилось госпитализацией. Во время поиска он случайно выстрелил в друга из ружья. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash-Siberia.

Как стало известно источнику, мужчины отправились искать шишки, чтобы в дальнейшем на них заработать. При этом с собой они взяли ружье, которое не было зарегистрировано. Сибиряк нашел его несколько месяцев назад в горах и решил оставить себе. Выстрел из оружия был произведен случайно, когда фигурант дела начал его снимать. Пуля угодила прямо в его друга.

Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу с ранением в области предплечья. Также россиянин получил множественный осколочный перелом левой плечевой кости. На приятеля писать заявление он не стал, поэтому полиция сейчас разбирается только с поисками настоящего владельца ружья.

Ранее появилась информация, что в Подмосковье полицейские пострадали в драке между служебным псом и дворовым котом. Два сержанта приехали в Дмитров, чтобы сопроводить подозреваемых в участок, но ситуация вышла из-под контроля, когда на горизонте появился кот. Собака правоохранителей не смогла проигнорировать животное и вступила с ним в схватку.