Хотел продать тонну бивней мамонта: против россиянина возбудили уголовное дело за контрабанду

Мужчина из Хабаровского края пытался незаконно отправить в Китай тонну бивней мамонта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Около двух месяцев назад житель города Бикин купил 56 бивней мамонта, которые весят 866,5 килограмма, и 216 бивней моржа общим весом 532,49 килограмма.

Мужчина захотел продать китайцам часть бивней мамонта массой в 100 килограммов. Для этого он даже сделал специальный тайник. Злоумышленнику успели перевести предоплату в размере 500 тысяч рублей.

Только вот сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность мужчины. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду культурных ценностей».

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