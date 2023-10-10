«Били в живот и снимали на камеру»: мать увидела в соцсетях, как одноклассники напали на ее сына

В Новосибирске школьники избили 11-летнего одноклассника на парковке около торгового центра. Мать мальчика увидела фото ребенка в соцсетях и пришла в ужас. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, все произошло на улице Курчатова в Калининском районе. По словам родительницы, она отпустила сына погулять с друзьями – тремя одноклассниками и учеником из другой школы. Мать не заметила ничего странного, когда сын вернулся домой. Но потом зашла в соцсети.

«Утром на следующий день я начала листать ленту в соцсетях и увидела фотографию моего сына. Очевидцы рассказывали, что видели, как его бьют в живот и снимают на камеру», – поделилась с журналистами женщина.

Она рассказала, что сына избивали именно те ребята, с которыми он пошел гулять. Они забрали у одноклассника телефон и отстали от пострадавшего только тогда, когда прохожие заметили издевательства и спасли ребенка.

«Пока звала охранника, пострадавшего ребенка и след простыл. Думаю, его просто запугали. А вот те подростки, которые били, покидать парковку не стали», – рассказали очевидцы.

По их словам, с хулиганами пришел разговаривать охранник. Но они оправдывались тем, что снимают безобидное видео для соцсетей.

Школьник на вопросы матери отвечать не стал. Но она заметила на его теле синяк и написала в родительский чат. Один из пап откликнулся. Классный руководитель обещала провести встречу у соцпедагога. Отмечается, что полиция начала проверку.

Ранее мы писали о том, что в Архангельске мужчина пытался задушить 12-летнюю школьницу на глазах у прохожих.