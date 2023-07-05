Били, связывали и снимали на видео: подростки истязали 9-летнего ребенка в детском лагере

В летнем лагере в Тугулымском районе Свердловской области 14-летние подростки издевались над 9-летним ребенком: избивали, связывали веревкой, рисовали на теле непристойные рисунки, а также снимали все деяния на видео. Мама пострадавшего сообщила, что вожатый был в курсе происходящего, но ничего не предпринял.

Она рассказала Ura.ru все обстоятельства происходящего.

Женщина написала заявление в полицию после того, как, забрав сына после смены, ребенок пожаловался на издевательства со стороны других детей. Он рассказал, что старшие ребята его били и снимали все на видео.

Когда мама привезла ребенка домой, она заметила, что на теле мальчика нарисованы непристойные рисунки и слова. Тело было в синяках и ссадинах. Женщина зафиксировала все следы и поехала обратно в лагерь.

Мать потребовала собрать всех виновных. Оказалось, что мальчик попал в отряд с детьми старше. По словам матери, вожатый был в курсе происходящего, но никак не повлиял на происходящее.

«Я видел над ним издевались, связывали». «Я видел, они снимали штаны, он плакал». «Его привели в отряд связанным по рукам и ногам, сняли штаны, он надел, с него снова сняли. Все снимали на телефон. Потом пришел вожатый, развязал ему руки и ушел. А он еще пять минут прыгал со связанными ногами», — сообщили виновники случившегося.

Мать категорически отказалась принимать извинения, поэтому обратилась в правоохранительные органы. Теперь в отношении всех виновных будут проведены проверки. Все обстоятельства будут выяснены. В полиции также сообщили, что в действиях и бездействиях руководства можно заметить признаки халатности.

Ранее мы писали, что в Улан-Удэ полиция начала проверку по факту избиения 16-летней школьницы. На нее напала группа подростков и сняла все издевательства на камеру.