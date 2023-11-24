Били головой о трубы: в Приморье жестоко избили шестиклассника

В селе Воздвиженка в Уссурийском городском округе учащиеся школы жестоко избили шестиклассника. Ребенок попал в отделение травматологии.

Все произошло 20 ноября. На мальчика, по словам его мамы, напали школьники из параллельного класса. До этого они его дразнили — им не нравился внешний вид подростка.

Ребенок остался жив благодаря сотруднице буфета школы — именно она бросилась разнимать подростков. Мужчины, которые находились рядом, молча наблюдали за дракой и не оказали никакую помощь.

«Люди пишут в местной группе Воздвиженки о том, что дети боятся этого мальчика, боятся рассказывать родителям о том, что он над ними издевается, боятся ходить в школу», — рассказала женщина в интервью телеканалу «360».

Женщина отметила, что в селе все запуганы — и дети, и взрослые. Ей страшно пускать своего ребенка в школу.

Во время драки, как уточнила мама школьника, обидчика ударили его головой о трубы, один держал, второй наносил удары. Он пытался кричать, звать на помощь, но безрезультатно.

Затем женщина отвезла сын в травмпункт, откуда его увезли в городскую больницу в Уссурийск. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, сильный ушибы грудной клетки и мягких тканей.

Родители нападавших на мальчика школьников не пытались связаться с семьей пострадавшего. Директор также не вышла на контакт, отметила мама подростка.

Ранее на Урале ребенок обвинил мать в издевательствах. Подробности можете прочитать в этой статье.