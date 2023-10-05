Заставляла пить воду из унитаза и бить себя ремнем: на Урале ребенок обвинил мать в издевательствах

В Свердловской области 10-летний мальчик обвинил мать в издевательствах. По его словам, родительница заставляла его держать грязные носки во рту, пить воду из унитаза и бить себя ремнем. О плохом отношении к ребенку в семье заявила и бабушка, а сама женщина все отрицает и пытается вернуть сына домой. Подробности узнало издание E1.ru.

На время расследования дела мальчика поместили в центр, так как его бабушка написала заявление о жестоком обращении. Однако вскоре школьника могут вернуть матери, так как она подала письменное обращение, а условие жилья были признаны удовлетворительными. Пока обнаружить подтверждения словам ребенка и пенсионерки не удалось.

К слову, в 2018 году пожилая россиянка уже обращалась в управление социальной политики с жалобами на то, что ее внука бьют. Однако и тогда никаких доказательств этому не нашлось. Мать несовершеннолетнего утверждает, что бабушка врет, но психологическая экспертиза показывает обратное.

Напомним, что об издевательствах мальчик рассказал на диктофон. Запись была передана полиции. В школе же, в которой обучается 10-летний сообщили, что он ни разу не пропускал занятия по неуважительной причине, а его мать не вызывала подозрений.

Ранее в Москве маленький мальчик отдал всю заначку родителей мошенникам, чтобы спасти маму.