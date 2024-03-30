Били электрошокером: СК проверит информацию об истязании малолетнего мальчика на детской площадке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства в Перми изучить инцидент с избиением несовершеннолетнего на детской площадке. Над ребенком издевались трое школьников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

Следователи обратили внимание на ситуацию после того, как публикация о ней появилась в нескольких СМИ. В материалах говорилось, что трое школьников избили малолетнего мальчика на одной из детских площадок города, а после использовали в отношении его электрошокер.

Для оперативного выяснения обстоятельств глава ведомства поручил своим подчиненным в Перми проверить информацию об инциденте, а после доложить. В случае подтверждения сведений о совершении противоправных действий в отношении ребенка, следователи могут возбудить дело.

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