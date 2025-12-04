Били бутылкой и порезали ножом: наркоторговцы* устроили жестокую расправу над российской школьницей

В Первоуральске двое мужчин учинили жестокую расправу над школьницей. Девочку избивали руками, ногами и порезали канцелярским ножом за то, что она якобы украла наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Мучители сняли зверские издевательства на видео. На опубликованных кадрах видно, как раздетую догола школьницу бьют бутылкой, ломают об нее дубины, выворачивают пальцы и забивают камнями. На спине у нее вырезали букву «Ж» канцелярским ножом, пишет E1.ru.

Незнакомцы обвинили девушку в краже запрещенных веществ и попросили извиниться на видео. После школьницу с окровавленным лицом ставят на колени и отрезают у нее волосы.

Информацию об инциденте подтвердили в школе, где учится девочка. Как оказалось, ученицу избили более месяца назад.

«Девочка жива и здорова, мы ее видели, но она до сих пор находится на больничном», — пояснили в учебном заведении.

Карателей уже задержали — ими оказались двое 17-летних подростков, которые работали на наркошоп* и получили анонимно задание через мессенджер. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Ранее подростки жестоко избили перенесшую трепанацию черепа девочку-инвалида в ДНР.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность