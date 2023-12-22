Била, унижала и довела до попытки суицида 12-летнюю дочь: наркозависимую женщину отправили в колонию

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор жительнице Парголово, которая страдала от наркотической зависимости и регулярно избивала 12-летнюю дочь. Девочка попыталась наложить на себя руки, но выжила, передает 78.ru.

Сотрудники правоохранительных органов обвинили женщину, которая издевалась над несовершеннолетней наследницей, в истязании, неисполнении родительских прав и доведении до попытки самоубийства.

Стражи порядка узнали о непростой ситуации в семье от подруги петербурженки. Она пришла в больницу к девочке, и та ей рассказала, что мать в очередной раз избила ее. После несовершеннолетняя попыталась наложить на себя руки. Узнав об этом, приятельница матери-наркоманки обратилась в полицию.

В итоге суд постановил, что женщина не доводила дочь до попытки суицида, однако признал ее виновным по другим статьям. За совершенные правонарушения мать отправили в колонию.

Ранее в Прикамье мужчина избивал свою 20-летнюю беременную сожительницу. Она терпела побои в течение года.