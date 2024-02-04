Била проводом, таскала за волосы: на Алтае мать пойдет под суд за истязание дочери

В Республике Алтай 42-летняя женщина предстанет перед судом за истязание своей 13-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Как установило следствие, на протяжении нескольких месяцев жительница Кош-Агачского района в состоянии алкогольного опьянения систематически истязала дочь. Она била ребенка руками, проводом от зарядного устройства телефона, таскала девочку за волосы. Также она оскорбляла несовершеннолетнюю.

О произошедшем стало известно учителям в школе, которые обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Девочку изъяли из семьи на время следствия. Она передана под временную опеку близким родственникам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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