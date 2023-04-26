Била на камеру: школьница повредила сверстнице позвоночник в драке во Владивостоке

Во Владивостоке школьница жестоко избила одноклассницу во дворе одного из домов. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на глазах у одноклассников девочек, которые не пытались остановить избиение. Отмечается, что одна школьница била другую ногами по голове и таскала ее за волосы. СМИ писали, что пострадавшая даже получила повреждение позвоночника. Источник сообщил журналистам, что зачинщица конфликта учится в 8 классе и была в состоянии алкогольного опьянения.

«У нее проблемы с агрессией, все проблемы решает физическим насилием», – пояснил собеседник.

Очевидцы говорят, что конфликт начался из-за оскорблений. Зачинщица Настя нецензурно выражалась в адрес Лизы (все имена изменены) и ее родных. Она провоцировала одноклассницу на ответные действия.

«Не знаю, где девочка сейчас. Вероятнее всего, в больнице с сотрясением мозга», – рассказали очевидцы.

Журналисты обратились в минздрав Приморского края, где им сообщили, что пациенток 13 лет с сотрясением мозга и повреждением позвоночника не поступало. Но в Сети были опубликованы кадры драки и видно, что пострадавшая могла получить такие травмы. Источник отметил, что восьмиклассница продолжает ходить в школу. И что в этом учебном заведении часто решают конфликты на кулаках.

Полиция заинтересовалась ситуацией. К делу подключились инспекторы ПДН.

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