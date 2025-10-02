Била головой о батарею: мачеха издевалась над падчерицей, пока отец был на СВО

В Петербурге падчерица пожаловалась на побои и унижения со стороны мачехи, пока отец был на СВО. Сейчас 9-летнему ребенку приходится жить в приюте.

Подробности узнало РЕН ТВ.

По его информации, мать девочки лишили родительских прав, когда ей было три года. Пять лет ребенок жил с отцом, но прошлым летом он познакомился с женщиной на сайте знакомств, а спустя три месяца женился. Позже мужчина решил уйти на СВО, а жена оформила опеку над ребенком. Спустя два месяца он пропал, а родственники узнают, что мачеха издевалась над девочкой.

«На каникулах она рассказала о том, что опекунша ее бьет. Бьет учебником по голове, бьет тапочком, вешалкой. Было такое, что головой об батарею она ее била. Потом она ее унижала морально…», - сообщила изданию тетя девочки.

Семья решила забрать несовершеннолетнюю к себе, но опека потребовала вернуть опекуну – в противном случае родне грозило бы уголовное дело. Возвращаться ребенок не захотел и оказался в социальном центре.

Опекунша говорит, что синяки у девочки появились из-за драк в школе. Семья мужа, утверждает женщина, сразу не приняла ее.

Она планирует подать документы на удочерение. Тетя девочки хочет сделать то же самое. Тем временем отца девочки должны признать погибшим.

