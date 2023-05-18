Бил и воровал косметику: 83-летняя женщина через суд развелась с 92-летним мужем

Пожилая женщина подала иск против своего 92-летнего супруга, она требовала развода. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Брак супругов продлился 64 года. Мировой судья Калининского судебного района г. Тюмени рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело о расторжении брака.

Женщина утверждает, что причиной развода стало поведения мужа. Она рассказала судье, что тот ее бьет, ворует вещи, косметику и лекарства. Другая сторона этого дела – муж, подчеркнул, что супруга хочет выселить его из квартиры.

«Ответчик в судебном заседании иск не признал. Пояснил, что жена хочет выселить его из квартиры, в которой он прописан с 1998 года, но собственником не является», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально супругам дали три месяца на примирение, но это ни к чему не привело. В итоге суд удовлетворил иск о расторжении брака.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ обязал убийц компенсировать расходы на похороны и поминки жертв.

Отмечается, что суд рассмотрел кассационную жалобу матери молодого человека, который погиб в драке. По материалам дела, подсудимый несколько раз ударил и толкнул его. В результате тот получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице.