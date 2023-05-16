Верховный суд обязал убийц компенсировать расходы на похороны и поминки жертв

Оплачивать похороны и поминки на 9-й и 40-й дни должны убийцы жертв. Такое определение вынесла коллегия Верховного суда по уголовным делам. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Отмечается, что суд рассмотрел кассационную жалобу матери молодого человека, который погиб в драке. По материалам дела, подсудимый несколько раз ударил и толкнул его. В результате тот получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

Суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности. Преступник получил ограничение свободы на год и десять месяцев. Также его обязали выплатить россиянке миллион рублей компенсации морального вреда и более 1,2 миллиона расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки (в день похорон, на 9-й и 40-й дни).

Но потом суды значительно снизили сумму компенсации в части оплаты похорон и поминальных обедов. Они руководствовались тем, что «суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела». Жалоба дошла до Верховного суда.

Верховный суд подчеркнул, что в законодательстве есть понятие «достойные похороны». А закон «О погребении и похоронном деле» указывает, что поминальные обряды тоже входят в церемонию похорон.

В результате Верховный суд отменил решение о снижении компенсации и направил его на пересмотр.

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