Безработного мужчину заподозрили в изнасиловании школьницы спустя восемь лет

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя деревни Тервеничи в Ленинградской области. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, передает 78.ru.

Накануне, 23 ноября, стражи порядка нагрянули в квартиру к 57-летнему мужчине. Житель Ленобласти оказался дома, и его задержали по подозрению в совращении 14-летнего подростка. После этого гражданина доставили в отделение на допрос, а оттуда — в изолятор временного содержания до начала судебного процесса, на котором будет избрана мера пресечения.

В ходе расследования уголовного дела о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних выяснилось, что мужчина надругался над другим подростком — 13-летней девочкой. При этом преступление было совершено еще в 2015 году. В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее в Северной столице отец обвинил 32-летнего мужчину в изнасиловании дочери-инвалида. Полиция начала расследование по факту случившегося.