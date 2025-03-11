Беженка с Украины едва не погибла во время атаки БПЛА на подмосковный ЖК

Беженка с Украины едва не погибла во время атаки дрона ВСУ на подмосковный ЖК «Раменский». Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, девушка переехала в Россию к родителям из Харькова после начала СВО. Сегодня в спальню беженки влетел дрон ВСУ.

Владелец квартиры рассказал, что они с женой проснулись от страшного грохота. Супруги побежали смотреть, что случилось. Комнату их дочери засыпало обломками, однако девушка в момент ЧП дома отсутствовала. Уточняется, что на днях она сняла квартиру в доме напротив, чтобы жить отдельно. Девушка даже не успела перевезти в новое жилище свои вещи. Целым в квартире остался лишь уголок с иконами.

Сам собственник квартиры с супругой не пострадали. После атаки БПЛА к ним поднялись соседи и помогли потушить огонь. Во сколько сейчас обойдется ремонт паре - неизвестно.

Сам мужчина долгое время работал в авиации. Он признался, что за пару часов до атаки дрона у него было нехорошее предчувствие.

Напомним, что украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 11 марта. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских БПЛА, летевших на столицу.

Ранее житель Подмосковья рассказал, как сбил летевший беспилотник из охотничьего ружья.