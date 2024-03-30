«Бежать приходилось прямо по телам»: муж своим телом спас жену от пуль террористов в «Крокусе»

Москвич Дмитрий Казаков погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле», защищая своим телом от пуль жену. Об этом его супруга Анастасия рассказала в интервью Kp.ru.

Анастасия и Дмитрий поехали в «Крокус» из Строгино. Женщина решила порадовать мужа — он мечтал попасть в тот день на концерт.

Супруги взяли места на балконе и, оказавшись там, услышали звуки выстрелов. Поскольку Дмитрий был бывшим военным, он не растерялся в этой ситуации. Анастасия бросилась сразу же влево, как раз куда пошли террористы, но муж ее остановил.

Администраторы сказали, что выход из зала через сцену. Анастасия оказалась за креслами одного из рядов партера. Следом шел Дмитрий: внезапно он упал животом и головой ей на ноги. Женщина увидела, что его ранили в живот. Она в тот момент решила притвориться, будто ее подстрелили.

После воцарилась тишина, и послышался странный треск — это был огонь. Центр зала горел, и пожар быстро распространялся. Анастасия потрогала мужа за щеки и поняла, что он мертв. Вытащить его она не могла: он сильно крупнее нее. Женщина увидела рядом девушку, которая тоже осталась одна.

«Мы переглянулись и, не сговариваясь, побежали к сцене. Кровь хлюпала в кроссовках. Это была кровь моего мужа. Бежать приходилось прямо по телам — они лежали вповалку в 2−3 слоя друг на друге», — рассказывает Анастасия.

Спустя неделю тело Дмитрия не обнаружили до сих пор. Женщина теперь сокрушается, что постоянно ругала мужа.

«Я ведь только потом поняла: если бы он не лежал у меня ногах, мне бы их прострелили. Он меня спас», — добавила она.

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