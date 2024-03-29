26-летняя девушка оформила опеку над 5-летней сестрой после гибели семьи в «Крокусе»

26-летняя девушка оформила опеку над младшей сестрой после смерти матери, отчима и брата при теракте в «Крокусе». Девочка пока не знает о гибели родственников.

Подробности приводит RT.

Девушка рассказала изданию, что в день теракта 22 марта осталась дома, сидела с сестрой. Вечером ей позвонила мама и сообщила о стрельбе. Женщина скинула видео – известно, что семья вышла из зала и искала выход, но затем связь с родными прервалась.

Некоторое время о близких не было никакой информации, девушка смотрела разные видео, надеясь получить какие-то сведения. Позже имена брата и матери появились с списке погибших. Отчим значится в числе пропавших без вести, но опознания в моргах еще не окончены.

Ранее сообщалось о смерти 35-летнего мужчины, который приехал к «Крокусу» спасать мать лучшего друга. 22 марта они искали женщину и параллельно помогали другим пострадавшим. Мужчина отдал куртку кому-то из них и сильно простыл, а к вечеру поднялась температура. Он вызвал скорую, но не поехал в больницу, лечился парацетамолом. После временного улучшения мужчина пожелтел, тело стало ломить, его доставили в реанимацию. 29 марта он скончался.