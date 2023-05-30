Бежать или оставаться: россиянам объяснили, что делать при попадании беспилотника в жилой дом

Если в ваш дом попал беспилотник, то нужно эвакуироваться, даже если пожара не произошло. Об этом сообщается на сайте 78.ru со ссылкой на генерального директора фирмы по пожарной безопасности Иоланту Стефанскую.

Отмечается, что лучше всего эвакуироваться через общие лестницы.

«Лифты отключают в таких случаях. Самое главное надо понимать, что люди в высотных домах являются заложниками, если есть любая возможность эвакуации, то нужно эвакуироваться», – сказала эксперт.

Она добавила, что если нет возможности эвакуироваться, то нужно закрыться в своей квартире, звонить по телефонам службы спасения и ждать помощи. При этом нужно проложить мокрой тряпкой дверные проемы, чтобы не шел дым, не было загазованности продуктами. Статистика МЧС показывает, что именно из-за отравления продуктами происходит 86% летальных исходов, поэтому до приезда пожарных служб необходимо применить средства защиты органов дыхания.

По словам Стефанской, если огонь где-то в соседних квартирах, то лучше не покидать свою квартиру, потому что есть большой риск не пройти через пламя без спецснаряжения.

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что эвакуироваться нужно, даже если пожара не произошло.

По ее словам, опасность в том, что инженерные конструкции из-за попадания беспилотника могут обрушиться в любой момент.

Ранее сообщалось, что в Троицке четырехлетняя девочка спасла своего дядю во время пожара.