В Троицке четырехлетняя девочка спасла своего дядю во время пожара. Об этом сообщает портал Фонтанка.

Известно, что 24 мая в многоквартирном доме начался пожар. Тогда малышка разбудила своего родственника и пожаловалась на затрудненное дыхание. Когда мужчина проснулся, то дым уже стоял в помещении, вот почему он схватил девочку и пополз к двери. На лестничной клетке он потерял сознание, но к тому моменту уже приехали врачи и сотрудники МЧС.

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