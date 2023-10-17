Бездомный мигрант преследовал четвероклассницу до подъезда и попал на видео: его нашли

В Москве 22-летний бездомный мигрант преследовал девочку до подъезда, зашел за ней в дом и попал на видео. Четвероклассница успела забежать и запереться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло в районе Ново-Переделкино. В распоряжении журналистов оказались кадры, на которых школьница идет к дому. За ней следом направляется молодой человек в капюшоне. Она ускоряет шаг и заходит в подъезд, он не отстает от нее. Девочка успела подняться по лестнице, а мужчина вышел обратно. Отмечается, что ребенок успел забежать домой и запереться.

10-летняя школьница испугалась, когда ее начал преследовать незнакомец. Но его лицо попало на камеры видеонаблюдения. Ребенок рассказал о случившемся маме, а она написала в местные чаты, чтобы информацию о странном мужчине распространили. Оказалось, что подобные инциденты были и раньше. В каждой истории есть описание, которое намекает, что это был один мужчина.

Через 10 дней преследователя задержали. Оказалось, что за девочкой шел 22-летний безработный бомж. В августе этого года он приехал в Россию из Узбекистана.

Отмечается, что в отношении него возбуждено дело по статье о покушении на насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Ранее мы писали о том, что в Москве 15-летняя школьница заявила об изнасиловании в торговом центре.