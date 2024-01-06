Без отопления остались около 21 тысячи человек: режим ЧС ввели в Подольске

Аварийные бригады ведут работы по восстановлению отопления в подмосковном Подольске. Там в 20-градусный мороз прорвало теплотрассу, из-за чего около 21 тысячи человек вынуждены находиться в холодных квартирах, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в городе. По данным СМИ, аварийные бригады работали всю ночь, однако восстановить подачу тепла в дома до сих пор не удалось. Из-за того что система замерзла, прорывы появляются на магистральной линии и в многоэтажках. Предполагается, что исправить ситуацию удастся к сегодняшнему вечеру.

В настоящий момент без отопления и горячей воды находится около 21 тысячи человек, которые проживают в 173 жилых домах. Кроме того, инцидент затронул несколько школ и Климовскую ЦГБ.

Ранее в Ленобласти тела пожилых супругов обнаружили в неотапливаемом доме. По предварительным данным, у мужчины и женщины имелись проблемы со здоровьем.