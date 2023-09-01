Бесплатный осмотр в стоматологии обошелся пенсионеру почти в 300 тысяч рублей

Пенсионера обманули на 294 тысячи рублей после похода в стоматологию, об этом сообщает E1.RU.

По данным журналистов, 77-летниий основатель хосписа, военный врач из Волгограда Шамиль Салимов воспользовался услугами стоматологии, сотрудники которой позвали его по телефону на бесплатное обследование. Сын мужчины заявил, что не понимает, как отец мог согласиться на такое, ведь обычно врачи не рекламируют свои услуги через колл-центры.

«Я не знаю ни одной причины, чтобы он взял и согласился на это предложение от неизвестных ему врачей, но это произошло», — рассказал мужчина.

Результатом консультации стал подписанный договор на сумму 294 тысячи рублей. При этом пенсионер отдал предоплату в 8 тысяч рублей, а остальную сумму должен был заплатить в течение двух дней. Интересно, что договор предусматривал пени за просрочку платежа — 0.1% от суммы в день.

О случившемся Салимов рассказал родственникам только спустя несколько дней, после того, как понял, что его обманули. Как рассказал сын пенсионера, врачи объяснили, что ему необходима замена большинства зубов на дорогостоящие импланты.

«У отца не было серьезных жалоб на зубы. Для его возраста они очень даже в приличном состоянии», — рассказал мужчина.

В итоге, кабальный договор все же удалось расторгнуть, но только после визита юриста. Пенсионеру вернули предоплату, которую он вносил. Директор частной клиники считает, что ничего противозаконного в их действиях нет.

«Поскольку стоматология является частной организацией, пациенту было предложено заключить договор на оказание платных медицинских услуг, на что пациент ответил согласием, давления, принуждения со стороны клиники на пациента оказано не было», — рассказали в клинике.

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