Беременная женщина умерла после похода в кафе

В Москве беременная женщина подавилась едой в кафе и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

41-летняя россиянка захотела поесть в одном из столичных фуд-кортов и подавилась едой. Очевидцы сразу позвонили в скорую помощь, однако спасти женщину не удалось.

Медики, приехавшие на вызов, провели экстренное кесарево сечение, благодаря чему им удалось спасти жизнь ребенка. Малыша поместили в перинатальный центр, о его состоянии пока ничего неизвестно.

Эта история сразу потрясла многих пользователей Сети. Люди выражают в комментариях свои соболезнования:

«Боже, очень жаль женщину!», «Возможно, это был ее не первый ребенок!», «Какая трагедия! Не представляю, каково сейчас родным. Мои соболезнования», «Господи, как же страшно, вот так за несколько минут оборвалась жизнь будущей мамочки...»

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