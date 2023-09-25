Беременная екатеринбурженка, упавшая в метро, пришла в себя после двух операций

Беременная жительница Екатеринбурга, упавшая под поезд в метро, пришла в сознание. За эти дни врачи провели две сложные операции. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Минздрав региона.

Как стало известно, женщина, наконец, очнулась после проведенных хирургических вмешательств. Однако говорить о том, что она идет на поправку, рано. На данный момент она все еще находится в реанимации. Кроме того, состояние ее неизменно тяжелое. Пациентка под присмотром медиков.

Напомним, что россиянка в положении упала на рельсы прямо под приближающийся поезд. По предварительной версии, ей стало плохо, и она потеряла сознание. Очевидцы же рассказали, что женщина не была похожа на ту, что собирается покончить с собой. Также, по их словам, никто ее не толкал. Они отметили, что она как будто наклонилась и потеряла равновесие.

Ранее в Псковской области пенсионерка осталась без ноги после лечения в больнице. Пожилая женщина обратилась в медицинское учреждение с диабетической стопой. В клинике она провела четыре дня и не получила никакой помощи.